L'état du pape François continue de s'améliorer

Le pape François, en convalescence au Vatican après une double pneumonie, a subi une radiographie du thorax qui a montré "une légère amélioration de son infection pulmonaire", a annoncé mardi le Vatican. Le pape de 88 ans a également subi de nouvelles analyses de sang au cours des derniers jours, dont les résultats sont "normaux", a affirmé aux journalistes le service de presse du Saint-Siège.

François, rentré au Vatican le 23 mars pour une convalescence d'au moins deux mois, poursuit la thérapie pharmacologique ainsi que la rééducation motrice et respiratoire qui a montré de nouvelles améliorations, notamment dans l'usage de la voix, a encore précisé le Vatican.

Les médecins avaient averti qu'il faudrait du temps pour que le pape retrouve le plein usage de sa voix, en raison de l'endommagement des muscles respiratoires après cette pneumonie bilatérale qui a menacé sa vie à deux reprises. Jorge Bergoglio, qui a repris ses marques à la résidence Sainte-Marthe où il vit depuis son élection en 2013, y est assisté "jour et nuit" par du personnel médical. Il continue d'y concélébrer la messe chaque jour dans la chapelle située au deuxième étage, où se trouve son appartement.

Le Pape peut se passer pendant "de brefs moments" d'assistance en oxygène

Il poursuit également son travail et est en mesure de s'asseoir à son bureau, mais ne reçoit pas de visiteurs, a précisé le Vatican, ajoutant que son moral restait "bon". François peut se passer pendant "de brefs moments" d'assistance en oxygène, mais continue d'en bénéficier la plupart du temps, via des canules nasales, avec un flux "à haut débit" la nuit, ou lorsqu'il en ressent le besoin.

Comme les semaines précédentes, il ne présidera pas mercredi l'audience générale hebdomadaire et le texte de sa catéchèse sera transmis par écrit, a-t-on fait savoir de mêmes sources. La seule apparition publique du pape depuis le 14 février remonte au 23 mars, jour de sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome, où il est apparu affaibli, les traits marqués et la voix frêle, peinant à lever les bras et à reprendre son souffle.