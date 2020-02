Les ventes de vin français aux États-Unis ont été réduites de moitié en novembre

Les exportations de vin français vers les États-Unis ont pratiquement été réduites de moitié en novembre après l'entrée en vigueur mi-octobre des taxes de 25% imposées par l'administration Trump, a annoncé vendredi le secrétaire d'État français au Commerce extérieur Jean-Baptiste Lemoyne.

"Les exportations de vin en novembre vers les États-Unis ont chuté de 44% par rapport à celles du mois d'octobre", a précisé le secrétaire d'État lors de la présentation des chiffres annuels du commerce extérieur en 2019, précisant qu'il ne disposait pas encore des chiffres pour l'ensemble de l'année écoulée.

"Choc pour la filière"

Jean-Baptiste Lemoyne a toutefois appelé à "interpréter" ces chiffres du mois de novembre "avec précaution". "Il y a peut-être eu en octobre des anticipations pour constituer des stocks", a-t-il dit, rappelant que les taxes américaines étaient entrées en vigueur le 16 octobre.

Jean-Baptiste Lemoyne a cependant reconnu que l'entrée en vigueur de ces taxes, imposées dans le cadre du différend qui oppose Washington et Bruxelles sur les subventions à Airbus et Boeing, constituait un "choc pour la filière" viticole française et rappelé les mesures prises par le gouvernement pour y faire face. "Nous avons doublé le budget de l'agence Sopexa (agence de communication spécialisée dans les produits alimentaires) et nous avons demandé à Business France d'accroître ses actions vers un certains nombre de géographies en faveur de la filière viti-vinicole", notamment le Japon, a-t-il souligné.

À l'échelon européen, avec le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, "nous avons demandé qu'un fonds de compensation pour les pertes soit mis en place. Nous espérons avoir gain de cause dans les semaines, les mois à venir", a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne. À l'automne, Washington a été autorisé par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à appliquer des taxes sur différents produits européens, dont les vins français, en représailles à des subventions versées à Airbus par les États européens.