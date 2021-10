Les Stones arrêtent de jouer leur titre emblématique "Brown Sugar", accusé de racisme

Les Rolling Stones, actuellement sur scène pour leur tournée No Filter, ont décidé d'arrêter de jouer l'une de leurs chansons les plus iconiques : Brown Sugar. Un choix à moitié assumé par les membres du groupe. Pour cause, les paroles écrites par Mick Jagger sont accusées de racisme. Le Daily Mail explique que "ce classique dérange ces dernières années".

Un des plus grands succès des Rolling Stones

C'est l'un des plus grands succès des Rolling Stones. Et pourtant, certains décrivent les paroles de ce titre comme vulgaires, sexistes et extraordinairement offensantes envers les femmes noires. Sur le site de la BBC, un influent producteur américain estime même que cette chanson écrite en 1971 par Mick Jagger glorifie l'esclavage et la pédocriminalité. The Independent cite Keith Richards, le guitariste des Stones, qui dit ne pas comprendre la controverse autour de la chanson puisque le texte dénonce "les horreurs de l'esclavage". L'artiste de 77 ans espère donc la rejouer un jour.

Mais le quotidien rappelle que Mick Jagger avait admis en 1995 qu'aujourd'hui, il n'écrirait plus de telles paroles.