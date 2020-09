Les États-Unis réduisent de 5.200 à 3.000 leurs effectifs militaires en Irak

Les États-Unis ont décidé de réduire de 5.200 à 3.000 leurs effectifs militaires en Irak, a annoncé mercredi le général Kenneth McKenzie, chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient. "Reconnaissant les grands progrès accomplis par les forces irakiennes et en consultation et en coordination avec le gouvernement irakien et nos partenaires de la coalition, les États-Unis ont décidé de réduire leur présence militaire en Irak d'environ 5.200 à 3.000 militaires durant le mois de septembre", a déclaré le général McKenzie à Bagdad.

La Maison-Blanche avait fait savoir mardi qu'une annonce était proche sur une nouvelle réduction des troupes américaines en Irak, où les soldats américains qui pourchassent les cellules dormantes djihadistes sont confrontés aux attaques croissantes de factions pro-iraniennes.

Présence limitée en Syrie

Les États-Unis continueront à épauler l'armée irakienne dans sa lutte contre les derniers éléments du groupe État islamique (EI) encore actifs dans le pays, et maintiendront une présence limitée en Syrie, a précisé le général américain dans un discours prononcé à l'occasion de la prise de fonction du nouveau commandant de la coalition anti-EI, le général Paul Calvert. "Nous devons poursuivre notre coopération contre l'EI avec nos partenaires en Irak et Syrie", a-t-il dit.

"Cette présence réduite nous permet de continuer à conseiller et assister nos partenaires irakiens dans l'extraction des derniers restes de l'EI en Irak", a-t-il ajouté, soulignant la confiance de Washington dans la "capacité des forces irakiennes à opérer de façon indépendante". "Le trajet a été difficile, le sacrifice a été immense, mais les progrès ont été significatifs", a-t-il conclu. "Il y a encore beaucoup de travail à accomplir."