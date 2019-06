Les attaques dans la mer d'Oman sont "signées par l'Iran", accuse Donald Trump

Donald Trump a affirmé vendredi que les attaques contre deux pétroliers dans la mer d'Oman dans la région du Golfe étaient "signées" de l'Iran, s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone.

La démonstration de Trump

"L'Iran a fait ceci", a déclaré le président américain sur Fox News. "On voit le bateau, avec une mine qui n'a pas explosé et c'est signé par l'Iran". L'attaque, qui s'est produite jeudi près du détroit d'Ormuz, n'a pas été revendiquée et l'Iran a démenti en être responsable.

Donald Trump a écarté le risque d'une éventuelle longue fermeture du détroit stratégique par Téhéran. Les Iraniens "ne vont pas fermer (le détroit). Il ne va pas être fermé, il ne va pas être fermé pendant longtemps et ils le savent. Cela leur a été dit dans les termes les plus forts", a poursuivi le président américain.

Washington avait déjà montré du doigt Téhéran il y a un mois

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dès jeudi affirmé lors d'une allocution solennelle que "le gouvernement des États-Unis estim(ait) que la République islamique d'Iran (était) responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman".

Deux pétroliers, norvégien et japonais, ont été la cible jeudi d'attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman, un mois après le sabotage de quatre navires, dont trois pétroliers, au large des Émirats arabes unis. Washington avait alors déjà montré du doigt Téhéran. L'Iran, où se trouvait jeudi le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a démenti toute implication dans ces différentes attaques.