Législatives en Israël : Netanyahu va-t-il revenir au pouvoir pour la 8e fois ?

REPORTAGE

Au lendemain des législatives ayant placé son parti en tête, l'ex-Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu semble se rapprocher de la victoire grâce à l'extrême droite. Même si les résultats définitifs pourraient causer des surprises, les partisans de Benyamin Netanyahu exultent de joie. Leur champion pourrait revenir au pouvoir, pour la huitième fois.

Une coalition très à droite

"Bibi, roi d'Israël", "Bibi revient", ces chants ont été entonnés mardi soir au QG du chef du Likoud. Au milieu de la nuit, Benyamin Netanyahou est apparu devant ses partisans radieux, aux côtés de son épouse. "La voix du Likoud a fait ses preuves, nous sommes proches d'une grande victoire", déclare Benyamin Netanyahou devant ses partisans.

Le décompte des voix conforte jusqu'à présent l'avance de l'ancien Premier ministre et de ses alliés religieux et d'extrême droite ultranationaliste. Ils formeraient une coalition de 62 sièges sur les 120 que compte le Parlement. Cette coalition pourrait être la plus droitière connue par le pays : "si ce scénario se confirme, ce sera effectivement une coalition dans laquelle la représentation religieuse serait pratiquement la moitié de la représentation parlementaire, donc environ 30 députés des trois partis religieux", Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, au micro d'Europe 1.

Un an après avoir quitté le pouvoir, Benyamin est Netanyahou en bonne place pour former le prochain gouvernement. Rien n'est encore joué. Les résultats officiels seront connus dans les prochaines heures, voire les prochains jours.