Le Royaume-Uni s'attaque aux outils de l'IA permettant des créer des contenus pédopornographiques

Cette nouvelle législation, présentée par le gouvernement britannique comme une première dans le monde, vise à "assurer la sécurité de nos enfants en ligne alors que les technologies évoluent", explique la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper.

Le gouvernement britannique a annoncé ce dimanche la création de nouveaux délits pour s'attaquer aux "prédateurs" utilisant des outils de l'intelligence artificielle (IA) dans le but de créer des images de violences sexuelles sur des enfants.

Vers trois ans de détention en cas de délit

"Nous savons depuis un certain temps que les contenus pédopornographiques en ligne se multiplient (...). L'intelligence artificielle donne un coup d'accélérateur à ce phénomène", a-t-elle dit sur la télévision Sky News. Avec l'IA, "il est plus facile (...) de manipuler des images d'enfants et de les utiliser ensuite pour faire chanter les jeunes", a-t-elle ajouté.

Ainsi, posséder, créer ou distribuer des outils de l'IA conçus pour générer des images de violences sexuelles sur des enfants sera passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Il sera également illégal de posséder des "manuels" expliquant comment utiliser l'IA pour s'en prendre à des enfants. Cela pourra être puni de trois ans de détention.

"Nous savons que les activités en ligne des prédateurs les conduisent souvent à commettre les violences les plus horribles en personne", dit Yvette Cooper.

"N'importe quel enfant peut désormais devenir une victime"

Des outils de l'IA sont utilisés pour "dénuder" des enfants à partir de photos réelles ou encore pour coller le visage d'enfants sur des images de violences sexuelles déjà existantes, souligne le ministère de l'Intérieur. L'organisation Internet Watch Foundation (IWF), qui lutte contre les contenus d'exploitation sexuelle en ligne, s'est félicitée de cette nouvelle législation.

"N'importe quel enfant peut désormais devenir une victime, car il suffit de quelques clics pour obtenir des images réalistes d'eux en train de subir des violences sexuelles", souligne Derek Ray-Hill, directeur de l'IWF. De plus, des enfants ayant subi des violences sexuelles dans le passé "sont aujourd'hui à nouveau victimes", explique-t-il, car il arrive que les images de ces violences soient "commercialisées pour former des modèles d'intelligence artificielle".

Pendant une période de 30 jours en 2024, l'IWF a identifié sur un site du dark web 3.512 images de violences sexuelles sur des enfants générées par l'IA. Selon une enquête récente évoquée par la ministre de l'Intérieur dimanche matin, environ un demi-million d'enfants au Royaume-Uni sont victimes d'une forme de maltraitance chaque année. "La maltraitance en ligne représente une part de plus en plus importante de ce phénomène", a dit Yvette Cooper.