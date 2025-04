Le Royaume-Uni donne son feu vert à un médicament ralentissant certains cancers du sein

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a conçu un médicament qui permet de ralentir la progression du cancer du sein incurable. Une avancée spectaculaire dont pourront bénéficier près de 1.100 femmes chaque année au Royaume-Uni.

Un médicament permettant de ralentir la progression du cancer du sein incurable le plus courant va désormais pouvoir être prescrit à certaines patientes par le service public de santé NHS en Angleterre, a annoncé ce vendredi 11 avril le régulateur britannique.

Le Truqap, développé par le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, sera proposé à des femmes atteintes d'un cancer du sein hormono-dépendant de type RH+/HER2- lorsqu'il s'est propagé et présente certaines mutations génétiques. Environ 1.100 femmes pourront être éligibles chaque année, selon le régulateur.

"Une option très efficace"

"Pour ces patientes, le (principe actif) capivasertib peut endiguer la progression de la maladie", indique le professeur Kristian Helin, directeur général de l'Institut de recherche sur le cancer (ICR). Un essai clinique a montré que le capivasertib pouvait réduire d'un quart la taille de la tumeur chez ces patientes dont le cancer n'est pas guérissable.

Il agit en bloquant l'action de la protéine AKT, qui stimule la multiplication des cellules cancéreuses, et offre une nouvelle option pour celles qui ont déjà suivi une thérapie hormonale infructueuse. "Il s'agit d'une option très efficace qui peut fonctionner pendant une longue période - plusieurs mois, et chez certaines personnes, plusieurs années", a déclaré le professeur Nick Turner, de l'hôpital Royal Marsden et de l'ICR, qui a dirigé l'essai clinique.

Une femme sur sept touchée

Testé sur un peu plus de 700 femmes, ce médicament associé à une hormonothérapie (fulvestrant) a allongé le temps de progression du cancer de 3,6 à 7,3 mois. Il a également réduit la taille des tumeurs chez près d'un quart des patientes. Claire Rowney, directrice générale de l'association Breast Cancer Now, a salué son approbation, estimant que ce médicament offrira à certains patientes "l'espoir de pouvoir gagner un temps précieux".

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent au Royaume-Uni, où une femme sur sept sera touchée au cours de sa vie. Les trois quarts d'entre elles sont toujours vivantes 10 ans ou plus après leur diagnostic. En 2020, un diagnostic de cancer du sein avancé ou métastatique a été formulé pour près de 15% des quelque 40.000 femmes atteintes de cette maladie en Angleterre. Ce médicament a également été approuvé pour être distribué au Pays de Galles dans un second temps.