Le roi Charles III en visite au Vatican début avril

Le monarque britannique de 76 ans, gouverneur suprême de l'Église anglicane d'Angleterre, Charles III, se rendra début avril au Vatican pour rencontrer le pape François, une première depuis le début de son règne en 2022, a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

Le roi Charles III se rendra début avril au Vatican pour rencontrer le pape François, une première depuis le début de son règne en 2022, a annoncé jeudi le palais de Buckingham. Le monarque britannique de 76 ans, gouverneur suprême de l'Église anglicane d'Angleterre, sera accompagné de son épouse, la reine Camilla, 77 ans.

Au cours de cette visite d'État, "le roi et la reine se joindront à Sa Sainteté le pape François pour célébrer le Jubilé 2025", précise le communiqué. Le jésuite argentin a ouvert le 24 décembre "l'année sainte" de l'Église catholique, un grand pèlerinage international pour lequel plus de 30 millions de fidèles du monde entier sont attendus à Rome.

L'Église d'Angleterre, dont le souverain britannique est le chef suprême, est née d'une scission avec l'Église catholique au XVIe siècle. Le couple royal est également attendu à Rome et à Ravenne (nord de la côte adriatique), où il célébrera "les solides relations bilatérales entre l'Italie et le Royaume-Uni".

Charles, alors prince de Galles, s'était rendu à cinq reprises au Vatican

Avant d'être roi, Charles, alors prince de Galles, s'était rendu à cinq reprises au Vatican, où sa dernière visite remonte à 2019. Charles III a annoncé en février 2024 être atteint d'un cancer, dont la nature n'a pas été révélée, pour lequel il est toujours traité. En octobre, il a repris ses déplacements à l'étranger, avec un voyage de onze jours en Australie et aux Samoa.

Avant de se rendre au Vatican et en Italie, le roi Charles organisera un "dîner Royaume-Uni-Italie", en compagnie de la reine, de l'ambassadeur d'Italie au Royaume-Uni et de l'acteur américain Stanley Tucci, à Highgrove House, sa résidence personnelle. Ce dîner aura pour but de "célébrer le mouvement slow food" (restauration lente), un concept créé dans les années 80 pour s'opposer au "fast food". Stanley Tucci, qui anime une émission de voyage consacrée à la culture et à la cuisine italiennes, est à l'affiche du thriller "Conclave", en lice pour les Oscars.