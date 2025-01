Le retour des deux astronautes coincés sur l'ISS aura lieu «bientôt», selon Trump

Arrivé à la Station spatiale internationale en juin 2024 à bord du vaisseau Starliner de l'entreprise Boeing, les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams devaient initialement rester huit jours. Alors que des incidents ont repoussé leur départ de la station, Space X a annoncé qu'elle les ramènerait d'ici fin mars.

Space X, l'entreprise d'Elon Musk, va entamer une mission pour rapatrier deux vétérans de l'espace, coincés depuis juin dernier dans la Station spatiale internationale, a annoncé le président américain Donald Trump mardi soir.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'agence spatiale européenne (ESA) va lancer deux missions scientifiques avec Space X

"Elon sera bientôt en route"

Butch Wilmore et Suni Williams sont arrivés sur l'ISS en juin à bord du vaisseau Starliner de l'entreprise Boeing. Ils étaient censés rester huit jours dans le laboratoire orbital, mais des problèmes techniques sur le vaisseau spatial on incité la NASA à modifier ses plans.

L'agence spatiale américaine a d'abord annoncé en août que Space X, entreprise rivale de Boeing, ramènerait le duo sur terre en février. Mais l'opération a encore été reportée, à fin mars, Space X préparant un nouveau vaisseau spatial.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Elon sera bientôt en route. Avec un peu de chance, tout le monde sera en sécurité. Bonne chance Elon !!!" a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, sans préciser quand la mission aurait lieu.

Frank Rubio avait passé 371 jours

Le patron de Space X, qui a largement financé la campagne du président américain, avait déclaré auparavant que le locataire de la Maison Blanche avait demandé à Space X de ramener les deux astronautes "le plus tôt possible". Space X effectue des missions tous les six mois pour permettre la rotation des équipages de l'ISS.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Interrogés sur leur état physique et leur moral en janvier, les deux astronautes ont assuré bien s'adapter à leur escale prolongée et être occupés par diverses missions scientifiques.

Le séjour des astronautes n'a toutefois pas encore dépassé le record de Frank Rubio, qui a passé 371 jours à bord de l'ISS en 2023 en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.