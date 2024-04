États-Unis : le procès de Donald Trump entre dans le vif du sujet

Le procès historique de Donald Trump aborde à partir de lundi à New York les accusations contre l'ancien président des États-Unis, ce qui risque de jeter, témoins gênants à l'appui, une lumière crue sur les coulisses de sa conquête de la Maison-Blanche en 2016. Après une première semaine consacrée à la sélection du jury, le décor est planté : 12 jurés titulaires, sept hommes et cinq femmes, et six suppléants, sont prêts à juger le candidat républicain à la présidentielle de 2024, dans l'affaire de paiements dissimulés pour acheter le silence d'une ancienne star de films X juste avant le scrutin de 2016.

Stormy Daniels présente ?

Le procureur et la défense vont d'abord exposer leur cas avant que commence la pièce de résistance : le défilé des témoins, dont la liste est confidentielle. On s'attend à voir paraître la fameuse Stormy Daniels, ainsi qu'un mannequin du magazine Playboy qui affirme, elle aussi, avoir été réduite au silence lorsqu'un tabloïd aurait acheté le récit d'une aventure avec Donald Trump sans intention de le publier.

Trump au tribunal et Biden en campagne

Le patron de ce groupe de presse devrait également être appelé. Donald Trump, lui-même, a fait part de son intention de témoigner. Tout cela dans une atmosphère survoltée à l'extérieur de la salle d'audience et glaciale à l'intérieur, puisque Donald Trump s'est plaint de la climatisation. Mais c'est sans doute le moindre de ses soucis, car pendant plusieurs semaines, il sera cloué à New York, où il tentera de mobiliser l'opinion en s'insurgeant contre l'injustice qui lui est faite à chaque entrée et sortie de séance. Pendant ce temps-là, le calendrier de Joe Biden abonde en événements électoraux afin de montrer que lui n'est pas au tribunal.