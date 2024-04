Procès pénal de Donald Trump : tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire «Stormy Daniels»

Une première dans l'histoire américaine. Ce lundi, Donald Trump est attendu devant le tribunal pénal de New York pour l'ouverture de son procès dans le cadre de l'affaire "Stormy Daniels". Le 45e président des États-Unis comparait pour une affaire de paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X Stormy Daniels. Voilà tout ce qu'il faut savoir au moment de l'ouverture de ce procès, qui pourrait ébranler l'élection présidentielle de novembre prochain.

De quoi Donald Trump est-il accusé ?

Pour comprendre l'affaire Stormy Daniels, il faut remonter à 2006. Lors d'un tournoi de golf organisé dans l'ouest des États-Unis, Donald Trump rencontre Stormy Daniels, de son vrai nom Stéphanie Clifford, actrice et réalisatrice de films pornographiques. Après l'évènement, le milliardaire - déjà mariée à Melania Trump - et la jeune femme auraient eu une relation sexuelle consentie. L'histoire restera secrète 12 ans : en 2018, l'ancienne actrice X révèle leur brève liaison lors d'une interview à CBS. Donald Trump, devenu entre-temps président des États-Unis, nie totalement les faits.

Mais ce que la justice reproche à Donald Trump, ce sont ces 34 falsifications de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization, qui auraient eu pour but de cacher, sous couvert de "frais juridiques", des paiements destinés à Stormy Daniels. Contre 130.000 dollars, cette dernière avait accepté de se taire sur leur relation sexuelle. Le tout aurait été versé par l'ancien avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, à l'ancienne actrice X à quelques jours de la présidentielle de 2016, pour acheter son silence. Michael Cohen assure que son patron était au courant de ce versement.

Outre la falsification des documents de son entreprise, le procureur Alvin Bragg y voit une fraude électorale puisque le but de l'opération était de dissimuler aux citoyens des informations potentiellement préjudiciables au candidat républicain.

Que risque l'ancien président américain ?

En théorie, Donald Trump risque une peine de prison, et encourt jusqu'à quatre ans de prison pour les accusations les plus lourdes. Pour le moment, le milliardaire a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Concrètement, l'objectif de ce procès sera de déterminer ce que l'ancien président savait de ces paiements quand ils ont eu lieu.

Quelles conséquences sur la campagne présidentielle ?

Donald Trump ne cesse de se présenter comme victime dans cette affaire. "Nos ennemis veulent m'enlever ma liberté parce que je ne les laisserai jamais, jamais prendre la vôtre", a-t-il notamment martelé il y a quelques jours, lors d'un meeting en Pennsylvanie.

Les conséquences sur la présidentielle vont dépendre de l'issue du procès. S'il est condamné, Donald Trump pourrait tout de même être candidat au scrutin du 5 novembre face à Joe Biden, ce qui serait totalement inédit dans l'Histoire américaine. À l'inverse, s'il est déclaré non coupable, ce serait une victoire majeure pour le candidat républicain.