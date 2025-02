Guerre en Ukraine : le président ukrainien Zelensky se rend mercredi en Arabie Saoudite

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra mercredi en Arabie Saoudite, au lendemain de pourparlers russo-américains à Ryad, a indiqué lundi son porte-parole à la presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra mercredi en Arabie Saoudite, au lendemain de pourparlers russo-américains à Ryad, a indiqué lundi à l'AFP son porte-parole. C'est "une visite officielle prévue depuis longtemps", a ajouté le porte-parole Serguiï Nykyforov, sans plus de précision.

Des pourparlers prévus à Ryad dès ce mardi

L'Ukraine fait face depuis trois ans à une invasion russe, à laquelle la nouvelle administration américaine a promis de mettre fin rapidement et Kiev craint d'être tenue à l'écart des négociations de Washington avec Moscou. Des pourparlers entre hauts responsables russes et américains sont prévus mardi à Ryad, le Kremlin ayant affirmé lundi qu'ils visaient au "rétablissement" des relations entre Moscou et Washington et pourraient inclure de "possibles négociations sur l'Ukraine".

La Russie, qui a lancé ses troupes à l'assaut de l'Ukraine en février 2022, occupe aujourd'hui environ 20% de ce pays. Volodymyr Zelensky, qui se trouve lundi aux Émirats arabes unis, avait annoncé son voyage à Ryad la semaine dernière, sans donner de dates. Il avait indiqué vendredi n'avoir pas le projet de rencontrer des responsables russes ou américains.

L'Arabie saoudite, un pays impliqué dans la médiation autour du conflit

L'Arabie saoudite, que Volodymyr Zelensky a déjà visitée à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion russe, a joué le rôle de médiateur dans au moins un important échange de prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou. Les Émirats sont également très impliqués dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, contribuant aux échanges de prisonniers et au retour d'enfants ukrainiens dans leur pays.

"C'était l'un des principaux sujets des pourparlers" du président ukrainien aux Émirats, a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué. "Douze échanges (de prisonniers de guerre, ndlr) ont déjà eu lieu grâce à la médiation de ce pays", a ajouté la présidence. "L'Ukraine espère qu'en collaboration avec les Émirats arabes unis, il sera possible de ramener encore plus d'Ukrainiens chez eux", a-t-elle précisé.