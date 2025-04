Le pape François offre à l'Ukraine quatre ambulances destinées au front

Le Vatican a annoncé le don de quatre ambulances pour l'Ukraine, destinés à se rendre sur le front de la guerre contre la Russie. Des ambulances qui seront "dotées de l'équipement médical nécessaire pour sauver des vies humaines". Une manière, selon le pape François, "porter la lumière de Pâques dans la nuit des ténèbres" à l'Ukraine.

Le Vatican a annoncé lundi, à l'initiative du pape François, le don à l'Ukraine de quatre ambulances spécifiquement destinées à être déployées sur le front de la guerre contre la Russie.

"Le Saint-Père a décidé d'envoyer de nouveau son aumônier (le cardinal Konrad Krajewski, ndlr) en Ukraine pour offrir quatre ambulances, dotées de l'équipement médical nécessaire pour sauver des vies humaines, et qui seront destinées aux zones de guerre", indique un communiqué.

"Porter la lumière de Pâques dans la nuit des ténèbres" à l'"Ukraine martyrisée"

Le pape a ainsi souhaité "porter la lumière de Pâques dans la nuit des ténèbres" à l'"Ukraine martyrisée" depuis l'invasion russe en février 2022. Le souverain pontife argentin a déjà fait don de trois ambulances aux couleurs de la cité-État du Vatican, ainsi que d'un fourgon-hôpital et d'appareils d'échographie pour les hôpitaux visés par des frappes russes.

Le Vatican a également envoyé des denrées alimentaires de longue conservation, des générateurs, des vêtements et des médicaments. La Monnaie vaticane a quant à elle imprimé des médailles représentant des femmes et filles ukrainiennes fuyant la guerre et dont le produit de la vente revient au pape pour ses œuvres caritatives en Ukraine.

La diplomatie du Vatican ne joue officiellement aucun rôle dans les pourparlers pour obtenir un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, et les incessants appels du pape à faire taire les armes restent lettre morte. Le Vatican a en revanche facilité des échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou.