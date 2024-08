Le pape appelle à la «vérité» après les élections au Venezuela

Le pape François a appelé dimanche le Venezuela à "chercher la vérité" après la réélection contestée du président Nicolás Maduro, et à éviter la violence. Le pape, 87 ans, qui s'adressait à la foule sur la place Saint-Pierre, au Vatican, a envoyé "un appel sincère à toutes les parties à chercher la vérité et à éviter tout type de violence", ajoutant que le Venezuela traversait une "situation critique".

Sept pays européens demandent au Venezuela de publier les procès-verbaux des bureaux de vote

Le pape François a également appelé le pays à "régler les différends par le dialogue et à prendre en compte les véritables intérêts de la population et non les intérêts des parties". Le pape s'exprimait alors que l'opposition conteste la réélection de Nicolás Maduro à la présidentielle du 28 juillet et revendique la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, reconnu président élu par les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine.

De leur côté, les dirigeants de sept pays européens - France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Pologne - ont demandé samedi au Venezuela de "publier rapidement tous les procès-verbaux" des bureaux de vote, dans une déclaration commune. Au moins 11 civils et un militaire ont été tués, et plus de 1.200 personnes arrêtées lors des manifestations spontanées qui ont éclaté dans le pays dans les deux jours qui ont suivi le scrutin.