Venezuela : le responsable des droits de l'homme de l'ONU «extrêmement inquiet»

Ce pays se prépare à de nouvelles manifestations, après que quatre personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées lorsque les autorités ont dispersé des rassemblements contre la victoire qu'a revendiquée Maduro. "Je suis extrêmement inquiet de la montée des tensions au Venezuela", a déclaré Türk dans un communiqué. Ce pays "est à la croisée des chemins. Je demande instamment aux autorités de respecter le droits de tous les Vénézuéliens à se réunir, à protester pacifiquement et à exprimer leur point de vue librement et sans crainte".

Türk a souligné que des manifestations avaient eu lieu dans au moins 17 des 24 Etats du Venezuela, y compris dans la capitale Caracas, et que des centaines de personnes, dont des enfants, avaient été arrêtées. "Cela me trouble profondément", a-t-il lancé. "Je suis alarmé par les informations faisant état d'un usage disproportionné de la force par les forces de l'ordre ainsi que de violences commises par des individus armés soutenant le gouvernement", a-t-il poursuivi, relevant que "plusieurs manifestants ont été blessés par balle".

"Les autorités électorales devraient faire leur travail de manière indépendante et sans ingérences"

"Les responsables de violations des droits de l'homme doivent rendre des comptes", a encore dit Türk. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc lundi contre des personnes en colère qui affirmaient que la présidentielle de dimanche leur avait été volée et qui avaient envahi les rues.

Le Haut-commissaire a noté que tous les Vénézuéliens avaient le droit de participer de manière significative aux décisions qui affectent à la fois leur vie et l'avenir de leur pays, notamment par le biais d'élections crédibles. Il s'est joint à l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à régler les différends électoraux de manière pacifique et en toute transparence, y compris par la publication en temps voulu des résultats du scrutin, bureau de vote par bureau de vote.

"Les autorités électorales devraient faire leur travail de manière indépendante et sans ingérences afin de garantir la libre expression de la volonté des électeurs et de préserver leurs droits", a estimé Türk. Les Nations unies, les Etats-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine ont réclamé un processus "transparent" après le vote, tandis que des Etats alliés, dont la Chine, la Russie et Cuba ont félicité Maduro.