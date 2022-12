Un mort et cinq blessés dans des frappes ukrainiennes contre la région russe de Belgorod

L'ESSENTIEL

Une personne a été tuée dimanche et cinq autres ont été blessées dans des frappes ukrainiennes contre la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov. Selon lui, les tirs ont visé Belgorod, la capitale régionale, faisant quatre blessés, ainsi qu'un district situé à proximité où "il y a malheureusement un mort et un blessé".

Les vitres de plusieurs immeubles ont été brisées et 14 maisons ont été endommagées, a précisé M. Gladkov. Des localités et infrastructures dans la région subissent très fréquemment des tirs, souvent mortels, attribués par Moscou à l'armée ukrainienne. La capitale régionale Belgorod a également été touchée directement à plusieurs reprises. Le gouverneur a indiqué fin novembre qu'une ligne de fortifications était en construction à la frontière, sans en préciser la longueur ni sa localisation.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu dans la zone de l'opération militaire en Ukraine pour inspecter les forces russes qui y sont déployées, a annoncé dimanche l'armée russe dans un communiqué. Sergueï Choïgou "a inspecté les forces russes déployées dans la zone de l'opération militaire spéciale", en se rendant notamment sur la ligne de front pour parler avec des soldats, indique le communiqué. Les responsables militaires sur place lui ont également présenté des rapports sur la situation actuelle sur le terrain et les actions des forces russes, selon la même source.

Le communiqué ne précise pas quand ce déplacement a eu lieu, mais son annonce intervient deux jours après une réunion entre Vladimir Poutine et les responsables de l'opération russe en Ukraine, dont M. Choïgou. Confrontée à une série de revers militaires cet automne, la Russie, qui a déclenché une offensive en Ukraine fin février, a opté depuis octobre pour une tactique de frappes massives visant les réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver.