Le blocus humanitaire à Gaza est un «scandale» et une «honte», juge Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a dénoncé lundi le blocus humanitaire à Gaza, le qualifiant de "scandale" et de "honte". Il a réclamé un cessez-le-feu et assuré veiller à la protection des ressortissants français après l’arraisonnement d’un bateau de militants par Israël.





Le blocus humanitaire à Gaza est "un scandale" et une "honte", a lancé lundi Emmanuel Macron, appelant à nouveau à un "cessez-le-feu", à la "libération des otages" et à la "réouverture des routes humanitaires" sur le territoire palestinien assiégé.

Le président de la République a par ailleurs affirmé que la France était "vigilante" et "aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger", en réaction à l'arraisonnement par les autorités israéliennes d'un bateau où figuraient des militants propalestiniens dont six ressortissants français. La France a "passé tous les messages" à Israël pour que "la protection" de ces militants "soit assurée" et qu'ils "puissent retrouver le sol français".

