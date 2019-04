L'Australie enregistre son quatrième record mensuel de chaleur consécutif

L'Australie a enregistré en mars pour le quatrième mois consécutif un record de chaleur, ont annoncé lundi les autorités alors que le changement climatique s'annonce comme l'un des sujets sensibles des prochaines législatives.

+ 2,13 degrés en mars. Le Bureau de la météorologie (BDM) a annoncé que l'immense île-continent avait connu son mois de mars le plus chaud, avec des températures médianes minimum comme maximum plus élevées que la moyenne dans la quasi totalité du pays. La température nationale médiane s'est révélée supérieure de 2,13 degrés Celsius à la température moyenne pour un mois de mars. C'est le quatrième mois consécutif de chaleur record enregistré dans le pays. Le mois de janvier, en plein été austral, avait été le mois le plus chaud jamais répertorié avec une température moyenne sur l'île-continent pour la première fois supérieure à 30 degrés.

Un déficit de pluie. Certaines régions victimes d'une sécheresse prolongée ont cependant connu un répit avec le passage, accompagné de pluies, de deux cyclones tropicaux sur le nord et l'ouest en mars. "Malheureusement, les quantités de pluie nécessaires pour pallier le déficit dans les zones touchées par la sécheresse sont substantielles. Il faudra des niveaux de pluie supérieurs à la moyenne pendant de longues périodes pour remédier complètement aux déficits à plus long terme", a déclaré le BDM.

Les météorologistes expliquent que les schémas enregistrés dans les océans Pacifique et Indien ont contribué à l'augmentation des températures mais disent que le changement climatique est également un facteur d'explication.

Un enjeu aussi politique. Cette question est devenue l'un des thèmes principaux des législatives qui doivent se tenir avant la mi-mai. La coalition conservatrice au pouvoir du Premier ministre Scott Morrison rechigne à soutenir des réductions fortes des émissions de gaz à effet de serre, de peur de porter atteinte à l'industrie du charbon australienne et, partant, à la croissance économique. L'opposition de centre-gauche, qui devance les conservateurs dans les sondages, a dévoilé lundi une série de propositions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, visant en particulier à promouvoir les énergies renouvelables et les véhicules électriques.