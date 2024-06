L'armée israélienne annonce la mort de quatre soldats dans les combats à Gaza

L'armée israélienne a annoncé mardi la mort de quatre de ses soldats, tués dans des combats dans le sud de la bande de Gaza la veille, plus de huit mois après le début de la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les soldats, trois appelés de 19 et 20 ans et un commandant d'active de 24 ans, ont été "tués lors de combats dans le sud de la bande de Gaza" lundi, a indiqué l'armée dans un communiqué, sans donner de détails sur les circonstances de leur mort.

Sept autres soldats ont été blessés dans cette explosion

Selon la radio-télévision publique israélienne Kan, les quatre soldats ont été tués dans l'explosion d'un bâtiment piégé à Rafah, ville à la lisière sud de la bande de Gaza où l'armée israélienne concentre ses efforts dans le but annoncé de détruire les derniers bataillons de la branche armée du Hamas. Cette dernière avait affirmé la veille avoir tué ou blessé un nombre indéterminé de soldats israéliens en faisant exploser un bâtiment piégé dans le camp de réfugiés palestiniens de Chaboura à Rafah.

Le correspondant militaire du quotidien Times of Israël rapporte de son côté que sept autres soldats ont été blessés dans cette explosion, dont cinq grièvement. Ces morts portent à 298 le nombre de soldats israéliens tués dans la campagne militaire sur Gaza depuis le début de l'offensive au sol le 27 octobre. La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre à partir de la bande de Gaza. Celle-ci a entraîné la mort de 1.194 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens. Sur les 251 personnes emmenées comme otages le 7 octobre, 116 sont toujours détenues à Gaza, dont 41 sont mortes selon l’armée israélienne.

Dans la bande de Gaza, plus de 37.100 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués par les bombardements et les opérations militaires israéliennes depuis le début de la guerre, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza.