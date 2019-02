"L'amour contre la haine" : Donald Trump répond au réalisateur oscarisé Spike Lee

Le président américain Donald Trump a répondu lundi au réalisateur Spike Lee qui avait appelé la veille, en recevant son premier Oscar en compétition, à faire "le choix de l'amour contre la haine" lors de l'élection présidentielle de 2020. "Ce serait bien si Spike Lee pouvait lire ses notes ou, encore mieux, ne pas avoir à utiliser de notes du tout, lorsqu'il traite de raciste votre Président, qui a fait davantage pour les Afro-Américains (...) que presque n'importe quel Président !", a écrit Donald Trump dans un tweet matinal.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!