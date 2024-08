L'Allemagne prévoit de réduire de moitié son aide militaire à l'Ukraine en 2025

L'Allemagne prévoit dans son projet de budget 2025 de réduire de moitié son aide militaire bilatérale à l'Ukraine, misant sur l'argent généré par les avoirs russes gelés pour continuer à soutenir Kiev, a indiqué samedi une source parlementaire à l'AFP. Le gouvernement d'Olaf Scholz, qui cherche à faire des économies, ne prévoit "pas d'aides supplémentaires" aux 4 milliards d'euros prévus dans le budget de l'an prochain pour aider militairement l'Ukraine, a indiqué cette source, confirmant des informations de presse.

Pour compenser, l'Allemagne table sur "la création d'un instrument financier utilisant les avoirs russes gelés"

Cette année, l'aide de Berlin, deuxième contributeur après les États-Unis, s'élève à 8 milliards d'euros. Pour compenser, l'Allemagne table sur "la création, dans le cadre du G7 et de l'Union européenne, d'un instrument financier utilisant les avoirs russes gelés", a ajouté une source au sein du ministère des Finances. "L'aide bilatérale allemande reste au plus haut niveau, mais mise sur l'efficacité de cet instrument", a-t-elle commenté. Cette décision a fait l'objet d'un accord entre le chancelier social-démocrate (SPD) et le ministre des Finances du Parti libéral Christian Lindner, affirme le journal "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" dans son édition du week-end.

Selon l'hebdomadaire, Christian Lindner, qui prêche la rigueur budgétaire, a écrit le 5 août au ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) pour lui demander de "garantir" que le plafond des quatre milliards budgétés l'an prochain sera respecté. Le projet de budget 2025 a fait l'objet d'âpres discussions au sein de la coalition tripartite entre Libéraux, Verts et sociaux-démocrates. Le ministre des Finances a demandé à ses homologues de faire des économies afin de respecter le "frein à l'endettement", une règle constitutionnelle qui vise à empêcher l'État de s'endetter de façon trop importante.

Le projet de budget n'est toutefois pas encore définitif et doit encore être discuté au Parlement, avant son adoption d'ici à la fin de l'année. Les alliés de l'Ukraine travaillent depuis plusieurs mois sur un dispositif qui permettrait d'utiliser une partie des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés dans le monde pour soutenir Kiev dans sa guerre contre l'armée russe. Un "accord politique" entre les pays du G7 a notamment été trouvé mi-juin concernant une proposition américaine visant à financer un prêt de 50 milliards d'euros à l'Ukraine.

Berlin "part du principe que ces fonds seront utilisables à partir de 2025", a indiqué la source parlementaire à l'AFP