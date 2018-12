L'Allemagne ferme sa dernière mine de houille et dit adieu à ses "gueules noires"

En plongeant une dernière fois dans leur houillère de Bottrop, vendredi, les "gueules noires" de la Ruhr tourneront une page majeure de l'histoire allemande, faite de solidarité ouvrière et de cathédrales industrielles désormais obsolètes.

Une fermeture solennelle. Après des semaines de documentaires et d'éditions spéciales, tout le pays pourra suivre à la télévision dans l'après-midi cet adieu solennel à la houille, en présence du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et du président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Un dernier "Bonne chance camarade !". "Glückauf Kumpel !": vêtus de leurs casque et uniforme blanc, les mineurs se lanceront un ultime "Bonne chance camarade !", leur phrase rituelle lorsqu'il fallait percer une "veine" et conjurer le danger toujours présent. Puis ils remonteront un dernier bloc de charbon, "l'or noir" allemand envoyé aux oubliettes par la houille étrangère à bas coût, pendant que la chorale charbonnière de la Ruhr entonnera le Steigerlied, l'hymne traditionnel des mineurs.

#Schalke, a club founded by miners in 1904, paid tribute to the closure of Germany's last remaining operational coal mine, the Prosper-Haniel Bottrop pit in the local Ruhr area, ahead of their #Bundesliga game against Bayer Leverkusen on Wednesday night. pic.twitter.com/aHDghNCGcG