L'émotion d'un commentateur de CNN après la victoire de Biden

Après quatre jours d'attente, le commentateur de la chaîne américaine CNN Van Jones n'a pu contenir son émotion au moment d'évoquer les conséquences de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle pour les Etats-Unis. "C'est plus facile d'être un parent ce matin, plus facile d'être un papa. C'est plus facile de dire à ses enfants que la vérité ça compte, qu'être une belle personne ça compte. Et c'est plus facile pour beaucoup de gens. Si tu es musulman, dans ce pays, tu n'as pas à t'inquiéter que le président ne veuille pas de toi, et ça sans raison", a d'abord déclaré Van Jones.

Van Jones breaks down in tears on CNN:



"Telling the truth matters, being a good person matters" pic.twitter.com/WUyUExiaJu — Isaac (@WorldofIsaac) November 7, 2020

"Beaucoup de gens ne pouvaient pas respirer dans ce pays"

Très vite, des larmes ont coulé sur le visage de ce militant des droits civiques. "Vous savez ce 'I can't breathe' (je ne peux pas respirer), ce n'est pas seulement George Floyd, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas respirer dans ce pays. Tous les jours, vous vous levez et vous voyez ces tweets. Et vous allez faire vos courses et les gens qui pendant longtemps ont eu peur de montrer leur racisme deviennent de plus en plus méchants avec vous. Et vous vous inquiétez pour vos enfants, pour votre soeur. Est-ce qu'elle peut aller faire ses courses et retourner sereinement dans sa voiture sans se faire interpeller ?" a-t-il poursuivi, visiblement très touché. "Vous passez tellement d'énergie à essayer de gérer ça. C'est énorme pour nous de pouvoir juste avoir la paix", a conclu le commentateur.

Ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs samedi, grâce à un succès dans l'Etat-clé de Pennsylvanie. Il va devenir le 46ème président des Etats-Unis.