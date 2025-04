La Russie revendique avoir repris l'avant-dernière localité sous contrôle ukrainien à Koursk

L'armée ukrainienne continue de reculer dans la région russe de Koursk. La Russie a annoncé avoir repris l'avant-dernière localité encore sous le contrôle de l'Ukraine dans cette région qui avait été la cible d'une offensive à l'été 2024. 1.000 kilomètres carrés avaient été pris par l'armée ukrainienne.

La Russie a revendiqué samedi avoir repris l'avant-dernière localité encore sous le contrôle de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk, parachevant quasi totalement la reconquête de ce territoire qui avait été la cible d'une offensive à l'été 2024.

"Au cours d'opérations offensives, les unités du groupement de troupes Nord ont libéré le village d'Olechnia, dans la région de Koursk", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Avec la prise de ce petit village frontalier, il n'en reste plus qu'un autre, celui de Gornal, encore sous contrôle ukrainien dans la région de Koursk.

Les troupes russes en passe de menacer la région ukrainienne de Soumy

Les troupes ukrainiennes avaient déclenché en août 2024 une offensive dans cette région frontalière, prenant les troupes russes par surprise et s'y emparant de plus de 1.000 kilomètres carrés. Les soldats russes, qui tentent depuis de les déloger, ont reconquis de larges pans dans la région au cours du mois de mars, chassant notamment les Ukrainiens de la petite ville de Soudja, leur principale base d'opérations dans cette zone.

Les troupes russes sont désormais à la frontière et en passe de menacer la région ukrainienne de Soumy, qui fait face à celle de Koursk, où elles ont déjà réalisé des incursions ces dernières semaines. Samedi, une frappe de drone ukrainien sur une voiture circulant dans la région de Koursk a par ailleurs tué une femme et blessé un homme et un enfant, a rapporté sur Telegram le gouverneur régional Alexandre Khinchteïn.