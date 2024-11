La Russie dit avoir abattu huit «missiles balistiques» tirés par l'Ukraine

La Russie a affirmé lundi avoir abattu huit missiles balistiques venant d'Ukraine, sans préciser de quels projectiles il s'agissait, ainsi que des bombes aériennes de fabrication américaine, en pleine escalade du conflit, Moscou menaçant de frapper l'Occident si leurs armes sont utilisées en territoire russe.

"La défense aérienne a abattu huit missiles balistiques, six bombes aériennes guidées JDAM de fabrication américaine ainsi que 45 drones", a indiqué, sans plus de précisions, le ministère russe de la Défense. La Russie a frappé la semaine dernière l'Ukraine avec un missile de balistique de portée intermédiaire sans charge nucléaire et promis de multiplier ces attaques si Kiev continuaient d'utiliser des missiles occidentaux pour viser le territoire russe.

