La Russie annonce l'expulsion de deux diplomates britanniques pour espionnage

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé lundi la révocation de l'accréditation de deux diplomates britanniques, le deuxième secrétaire de l'ambassade et l'époux de la première secrétaire, et leur expulsion de Russie "sous deux semaines" pour espionnage. Le FSB dit avoir "découvert des indices selon lesquels ces diplomates effectuaient un travail de subversion et de renseignement qui menace la sécurité de la Fédération de Russie".

En conséquence, le ministère russe des Affaires étrangères a décidé de leur "retirer leur accréditation". Ils ont reçu l'ordre de "quitter la Russie dans les deux semaines", a poursuivi le FSB dans un communiqué. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué lundi un représentant de l'ambassade britannique pour lui signifier une "protestation vigoureuse" et lui annoncer la révocation de l'accréditation de "certains" membres de la mission diplomatique britannique, sans en préciser le nombre.

Dans un communiqué, la diplomatie russe précise que ces membres avaient fourni de "fausses informations" lors de leurs procédures de visa et qu'ils font partie des "services de renseignement" du Royaume-Uni. Les relations entre Londres et Moscou sont particulièrement tendues depuis l'attaque à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, en février 2022, des tensions illustrées par de fréquentes expulsions croisées de diplomates entre les deux pays.

Sanctions contre une dizaine de ministres du gouvernement de Starmer

Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens militaires et diplomatiques de l'Ukraine. Il fournit notamment à Kiev des missiles Storm Shadow, utilisés pour frapper des cibles sur le sol russe, une ligne rouge pour Moscou. Début février, le ministère britannique des Affaires étrangères avait révoqué l'accréditation d'un diplomate russe, en réponse à l'expulsion en novembre d'un diplomate britannique par Moscou.

En novembre, Moscou avait également annoncé des sanctions contre une dizaine de ministres du gouvernement de Keir Starmer, désormais interdits d'entrée en Russie. Avant cela, en septembre 2024, Moscou avait retiré l'accréditation de six diplomates de l'ambassade britannique à Moscou, les soupçonnant d'espionnage.