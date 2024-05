La Russie accuse les Etats-Unis de vouloir déployer des armes dans l'espace

La Russie a accusé mardi les États-Unis de chercher à déployer des armes dans l'espace, au lendemain du rejet par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un projet de résolution russe à ce sujet, et après des accusations similaires de Washington envers Moscou. Ces accusations et contre-accusations ravivent la crainte, disparue depuis la Guerre Froide, d'une éventuelle course aux armements en orbite malgré l'existence depuis 1967 d'un traité sur l'espace extra-atmosphérique appelant à "ne pas développer d'armes nucléaires ou toute autre arme de destruction massive conçues spécifiquement pour être placées en orbite".

Prévenir la militarisation de l'espace

Avec le rejet du texte russe lundi par Washington et ses alliés, les États-Unis ont démontré qu'ils visent à "placer des armes dans l'espace extra-atmosphérique et à en faire une arène d'affrontement militaire", a fustigé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "Une nouvelle occasion d'empêcher une course aux armements dans l'espace a été manquée par la faute des États-Unis et de leurs alliés", a poursuivi Maria Zakharova, défendant le projet de résolution russe comme étant une "initiative constructive".

Fin avril, les États-Unis et le Japon avaient présenté devant le Conseil de sécurité leur propre projet de résolution pour prévenir une militarisation de l'espace, mais la Russie avait mis son veto en critiquant le fait que le texte ne se concentrait que sur un seul type d'armes, les armes nucléaires.

Le texte pas adopté

Le projet de résolution présenté par la Russie et la Chine lundi, qui reprenait en partie le texte bloqué en avril, appelait en plus tous les États membres à prendre "des mesures urgentes pour empêcher à jamais le placement d'armes dans l'espace et la menace ou l'utilisation de la force dans l'espace".

Avec sept voix pour (notamment Russie, Chine, Algérie), sept contre (notamment États-Unis, Royaume-Uni, France) et une abstention (Suisse), le texte n'a pas rassemblé les neuf votes nécessaires pour être adopté. L'ambassadeur américain adjoint, Robert Wood, a qualifié l'initiative russe d'"hypocrite", estimant que Moscou voulait "détourner l'attention de ses efforts dangereux visant à placer une arme nucléaire en orbite". La Maison-Blanche avait assuré en février que la Russie développait une arme nucléaire antisatellitaire, des accusations rejetées par Moscou.