La Russie a conquis 47 localités en Ukraine depuis le début de l'année, annonce Vladimir Poutine

L'armée russe a conquis 47 localités en Ukraine depuis le début de l'année, s'est félicité vendredi le président Vladimir Poutine, ses troupes étant à l'offensive dans l'Est et le Sud face à des forces ukrainiennes en difficulté. "Depuis le début de l'année, 47 localités, il me semble, ont été libérées, soit 880 km2", a déclaré le président russe lors de la session plénière du Forum économique international à Saint-Pétersbourg.

"Plus de 160.000 personnes" se sont enrôlées dans l'armée russe depuis le 1er janvier 2024

Ces derniers mois, l'armée russe pousse dans le Donbass, dans l'Est de l'Ukraine, et un peu plus au Nord, dans la région de Kharkiv, où elle a déclenché un assaut le 10 mai, sans toutefois réaliser de percée à ce stade. L'armée ukrainienne, en manque de munitions et d'hommes, est à la peine, notamment du fait du retard pris dans la livraison de l'aide militaire occidentale.

Face aux dirigeants économiques russes et quelques invités étrangers, Vladimir Poutine a également assuré vendredi que "plus de 160.000 personnes" se sont enrôlées dans l'armée russe depuis le 1er janvier 2024 pour combattre sur le front ukrainien. Les campagnes de recrutement se font principalement via les réseaux sociaux et des affiches dans les rues, faisant la promotion de l'armée et promettant des conditions particulièrement alléchantes aux futurs soldats.

En septembre 2022, les autorités russes avaient dû recourir, face aux pertes et aux revers humiliants sur le front, à une mobilisation partielle de réservistes, ce qui avait permis de recruter au moins 300.000 hommes, notamment dans les régions éloignées des grands centres urbains. Cette décision avait provoqué la fuite de plusieurs centaines de milliers de Russes à l'étranger, dont une partie est depuis revenue. Vendredi, Vladimir Poutine a affirmé que les autorités russes "ne prévoyaient pas" de nouvelle vague de mobilisation.