Guerre en Ukraine : bientôt des instructeurs militaires français sur place ?

Y aura-t-il bientôt des instructeurs militaires français en Ukraine ? C’est une option qui est actuellement discutée. Emmanuel Macron tente de rallier d’autres pays européens à cette idée. Objectif pour l'exécutif : pouvoir officialiser une annonce lors des hommages autour du 80e anniversaire du débarquement. Mais l’affaire n’est pas pour autant réglée. En effet, les discussions sont toujours en cours au niveau européen. Si les Lettons et les Britanniques y sont plutôt favorables, les Allemands, eux, s’inquiètent des répercussions qu’une telle décision pourrait avoir vis-à-vis de Moscou.

De son côté, Emmanuel Macron souhaiterait pouvoir créer une coalition d'instructeurs militaires, dans le prolongement du programme de formation déjà lancé à l'automne 2022. 52.000 militaires ukrainiens ont déjà été formés en Pologne, dans les pays baltes, en Angleterre et même en France. Cette fois-ci, l'idée serait de déployer des instructeurs européens en Ukraine. Il est question dans un premier temps d’envoyer plusieurs dizaines de soldats et dans un moyen terme quelques centaines.

Plusieurs formations envisagées

Des formations pour le déminage, maintenance, lutte contre la menace chimique et atomique, et même la formation d’une brigade motorisée sont envisagées. Former les Ukrainiens sur leur sol permettrait de gagner en efficacité, notamment sur les temps de transport. Mais au-delà, cela changerait surtout le message envoyé à Moscou puisque ce serait la première fois que des militaires tricolores opéreraient officiellement en Ukraine. De son côté, le Kremlin n’a pas exclu que les forces russes puissent frapper les instructeurs français.

De son côté, Kiev a précisé que l’envoi de ces instructeurs était toujours en discussion. Enfin, l’Elysée, sans démentir l’existence de cette conversation au niveau européen, n’a pas confirmé auprès d’Europe 1 que le chef de l’Etat s’apprêtait à faire une telle annonce.