Etats-Unis : la Maison Blanche, la Chambre et le Sénat, tiercé gagnant des républicains

Succès total pour le Parti républicain aux Etats-Unis. Donald Trump et le camp conservateur ont conservé ce mercredi leur majorité à la Chambre des représentants, réalisant ainsi un tiercé gagnant avec la présidence et les deux chambres du Congrès, qui conforte le retentissant come-back politique du milliardaire de 78 ans. Selon les projections de CNN et NBC News, les républicains ont obtenu au moins 218 sièges sur les 435 pour conserver la Chambre.

Trump ne veut pas s'arrêter là

"Ce fut une victoire décisive à travers la nation. Les gens veulent nous voir mettre en œuvre et appliquer notre programme", a salué le représentant républicain Mike Johnson, qui devrait, sauf grande surprise, continuer à présider l'organe. Côté Sénat, les républicains ont élu mercredi John Thune, issu d'une ligne républicaine plutôt traditionnelle, comme chef.

L'élu du Dakota du Sud s'est dit "extrêmement honoré" de sa victoire, assurant que l'équipe républicaine était "unie derrière le programme du président Trump". L'élection de John Thune, élu au Sénat américain depuis 2005, signe la fin de l'ère du ténor républicain Mitch McConnell, qui entretenait des relations houleuses avec Donald Trump.

Le fait de contrôler le Congrès facilitera la tâche du 45e et futur 47e président, qui a promis de mettre en application des mesures radicales, entre expulsions massives de migrants, baisses d'impôts et dérégulations. Donald Trump a également manifesté sa volonté de contourner les laborieux processus de confirmation par les sénateurs des personnes qu'il prévoit de nommer à des postes clés. Il compte pour cela utiliser une clause qui permet au président de faire des nominations temporaires lorsque le Sénat n'est pas en session.