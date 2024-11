C'est une administration toute entière qui s'apprête à changer d'ici au 20 janvier prochain aux États-Unis. Après la victoire de Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris, il est désormais temps pour le républicain de composer ses équipes et de nommer des conseillers à des postes stratégiques. Une chose est sûre, le futur locataire de la Maison-Blanche compte bien s'entourer de fidèles plutôt conservateurs.

Elon Musk rentre en politique

Donald Trump a ainsi confirmé mardi sa promesse de campagne en nommant l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère de l'"efficacité gouvernementale", conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Soutien affiché et actif du républicain pendant la campagne, le patron de Tesla et de X, qui n'a aucune expérience en politique, se voit donc récompensé en héritant d'un tout nouveau rôle.

Ce ministère aura pour but de "démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les réglementations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales", a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Elon Musk a de son côté annoncé qu'un "classement des dépenses les plus terriblement stupides" serait rapidement publié, ce qui "sera à la fois extrêmement tragique et extrêmement divertissant".

Du changement à la diplomatie et à la sécurité nationale

Parmi les nominations particulièrement stratégiques, Mike Waltz a hérité de celui de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Présenté par Trump comme étant un "expert des menaces posées par la Chine, la Russie, l'Iran, et le terrorisme mondial", l'élu de Floride à la Chambre des représentants, est membre de trois commissions stratégiques consacrées respectivement à l'armée, aux affaires étrangères et au renseignement. Il aura un rôle primordial sur la politique étrangère menée par l'administration Trump et pourrait être soutenu par Marco Rubio, pressenti pour être lui, nommé secrétaire d'État. Connu pour être partisan d'une ligne très dure face à la Chine et l'Iran, cet élu de 53 ans coprésidait jusqu'à maintenant la commission du Renseignement au Sénat. Il avait participé à la primaire républicaine en 2016 et semblait à l'époque plutôt vindicatif envers Trump.

Autre changement de cap, Pete Hegseth, un ancien major dans l'armée américaine, aujourd'hui présentateur sur Fox News devrait être nommé comme ministre de la Défense. Connu pour avoir plusieurs fois remis en cause la pertinence de la place des femmes dans l'armée, il avait déjà été pressenti en 2016 pour s'occuper des anciens combattants.

John Ratcliffe, ancien élu ultraconservateur va de son côté prendre la tête de la CIA. "Qu'il s'agisse de dénoncer une fausse collusion russe comme étant une opération de campagne de Clinton, ou de dénoncer les abus des libertés civiles par le FBI devant le tribunal de la FISA, John Ratcliffe a toujours été un guerrier pour la vérité et l'honnêteté auprès du public américain", a assuré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Une ligne dure à l'immigration

Ce mardi, le président-élu a indiqué avoir choisi la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, comme ministre de la Sécurité intérieure, un portefeuille qui comprend notamment les douanes et les gardes-frontières. Fidèle alliée de Donald Trump, elle est connue pour ses positions fermes sur l’immigration et a suscité, en tant qu'élue, la controverse pour ses relations tendues avec les tribus indigènes de son État.

Elle travaillera en étroite collaboration avec Tom Homan, à qui Donald Trump a confié le dossier brûlant du contrôle de l'immigration aux frontières. Lui aussi est un tenant de la ligne dure. Ancien directeur de l'agence chargée du contrôle des frontières et de l'immigration (ICE), il sera changé de mettre en application la promesse de campagne du républicain, à savoir "lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis". Tom Homan sera chargé de "toutes les expulsions d'étrangers illégaux vers leur pays d'origine", a ajouté Trump dans un communiqué.

Une femme en tant que secrétaire général de la Maison Blanche.

C'est une première historique dans l'histoire politique américaine. Donald Trump a choisi Susie Wiles pour diriger son cabinet et c'est la première fois qu'une femme va occuper ce rôle central. Principale stratège de la victoire du Républicain et habituée à travailler en coulisses, elle aura notamment comme mission de coordonner l'ensemble de l'administration et supervisera l'agenda présidentiel. C'est sans aucun doute le rôle qui impose la plus grande proximité avec le président. Chevronnée de la politique, Susie Wiles avait officié sous l'administration de Ronald Reagan dans les années 1980.