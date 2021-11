La France appelle ses ressortissants à quitter "sans délai" l'Éthiopie

La France a appelé mardi ses ressortissants à quitter "sans délai" l'Éthiopie, où des combats se rapprochent de la capitale après plus d'une année de guerre entre forces gouvernementales et rebelles dans le nord du pays. "Tous les ressortissants français sont formellement appelés à quitter le pays sans délai", affirme l'ambassade de France à Addis-Abeba dans un courriel envoyé aux membres de la communauté française. L'ambassade, qui dit prendre cette décision au vu de "l'évolution de la situation militaire", ajoute prévoir de faciliter le départ des ressortissants sur des vols commerciaux en réservant des sièges et "si nécessaire" pour affréter un vol charter.

Avant la France, plusieurs pays dont le Royaume-Uni et les États-Unis ont exhorté leurs citoyens à quitter le pays. Ces derniers ont également évacué leur personnel non essentiel. Un responsable de l'ambassade a déclaré à l'AFP que des départs "volontaires" du personnel pourraient avoir lieu, notamment parmi les familles. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé début novembre 2020 l'armée fédérale au Tigré afin de destituer les autorités de cette région, issues du Front de libération du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires.

Un conflit qui dure depuis plus d'un an

Prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed avait proclamé la victoire trois semaines plus tard, après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais en juin, les combattants pro-TPLF ont repris l'essentiel de la région et ont poursuivi leur offensive dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar. Fin octobre, le TPLF a revendiqué la prise de deux villes-clés en Amhara, se rapprochant ainsi de la capitale – ce qu'avait démenti le gouvernement éthiopien. Le TPLF, qui s'est allié avec un groupe rebelle oromo actif dans la région qui entoure la capitale, a affirmé cette semaine se trouver à Shewa Robit, à 220 km au nord-est d'Addis-Abeba. Le gouvernement n'a pas commenté cette information.

Selon des diplomates au fait de la situation sécuritaire, certains combattants rebelles auraient atteint la localité de Debre Sina, plus proche d'environ 30 km de la capitale. Ces dernières semaines, les efforts diplomatiques de la communauté internationale se sont intensifiés afin de tenter d'obtenir un accord de cessez-le-feu. L'émissaire de l'UA pour la Corne de l'Afrique, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, et son homologue américain Jeffrey Feltman se sont rendus une nouvelle fois en Éthiopie jeudi. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a récemment averti des risques "d'implosion" de l'Éthiopie si aucune solution politique au conflit n'est trouvée.