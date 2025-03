Ethiopie : le choléra se «propage rapidement» dans l'ouest, au moins 31 morts

Article Suggestions

L'ONG Médecins sans frontières a affirmé ce vendredi que le choléra se "propage rapidement" dans l'ouest de l'Ethiopie, où au moins 31 personnes sont mortes à cause de la maladie et plus de 1.500 cas ont été signalés. La situation s''est aggravée avec l'arrivée de personnes fuyant les violences au Soudan du Sud.