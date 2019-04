Kim Jong Un rencontrera Vladimir Poutine en Russie fin avril

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rendra en Russie fin avril pour un sommet bilatéral avec le président Vladimir Poutine, ont annoncé jeudi les autorités russes. "A l'invitation de Vladimir Poutine (...) Kim Jong Un se rendra en Russie pour une visite lors de la deuxième moitié du mois d'avril", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Il s'agira de la première rencontre entre Kim Jong Un et le président russe, dont les deux pays entretiennent des relations amicales. Ces dernières années, des responsables russes se sont rendus à plusieurs reprises en Corée du Nord, et des responsables nord-coréens en Russie. Ce sommet faisait depuis plusieurs jours l'objet de spéculations dans les médias russes, sud-coréens et japonais.

Sommet à Vladivostok ?

Le journal russe Izvestia avait rapporté mercredi, en citant des sources diplomatiques, que la rencontre aura lieu dans la ville russe de Vladivostok, située près de la Corée du Nord, avant que Vladimir Poutine ne se rende en Chine les 26 et 27 avril pour un sommet économique. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo a prévu un vol spécial pour Vladivostok mardi prochain.

Le Kremlin avait auparavant affirmé que le sommet était "en préparation", mais a refusé de donner une date ou un lieu. Tout comme la Chine, la Russie préconise un dialogue avec la Corée du Nord sur la base d'une feuille de route définie par les deux puissances. Kim Jong Un aurait dû se rendre à Moscou en mai 2015 pour les 70 ans de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait renoncé quelques jours avant l'événement.