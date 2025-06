Kamel Daoud, lauréat du Goncourt en 2024, contraint d'annuler sa tournée italienne par mesure de sécurité

Alors qu'il devait se rendre en Italie pour faire la promotion de son livre, le lauréat du prix Goncourt 2024, Kamel Daoud, naturalisé français, a été contraint d'annuler son voyage pour ne pas être attrapé par la justice algérienne. Un épisode qui creuse encore un peu plus le fossé entre Paris et Alger.

Lauréat du prix Goncourt en 2024, Kamel Daoud est à nouveau menacé par Alger. L’écrivain, attendu en Italie pour faire la promotion de son livre lors d'un des plus importants festivals culturels du pays, a été contraint d'annuler son voyage, par crainte d’une interpellation puis d’une extradition vers l’Algérie.

Selon les informations d'Europe 1, c'est un juge italien qui a délivré un mandat d'arrêt avant l'arrivée de Kamel Daoud à Milan. Un mandat basé sur un accord bilatéral entre Alger et ce dernier.

Son entourage sidéré par l'indifférence de la classe politique

Prévenu à temps, l'écrivain naturalisé français depuis 2020 a rebroussé chemin par mesure de sécurité. "C'est quand même énorme ce qui se passe. C'est une offensive sans précédent, je veux dire du régime algérien, contre des intellectuels qui sont exilés. Si les démocraties ne les protègent pas, alors qui va les protéger ?", s'insurge Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique.

Si une source diplomatique assure que la France est du côté de la liberté d'expression, représentée ici par Kamel Daoud, dans l'entourage de l'intellectuel, on se dit sidéré par l'indifférence de la classe politique face à cet incident.

Un épisode qui creuse encore un peu plus le fossé déjà existant entre Paris et Alger, supprimant quasiment tous les espoirs de grâce présidentielle pour Boualem Sansal, autre écrivain franco-algérien de 80 ans, détenu depuis plus de six mois en Algérie.