Jeux olympiques de Paris 2024 : à Tokyo, dernière ville hôte, un enthousiasme absent

Les Jeux olympiques de Paris deviennent encore un peu plus concrets. À deux jours de la cérémonie d'ouverture, le bal des épreuves débute ce mercredi. Dès ce soir, la France affrontera les États-Unis en rugby à sept, tandis que huit matches de foot sont prévus dans le même temps.

Mais alors que la France règle les derniers préparatifs, du côté du Japon, dernier pays hôte, les Jeux 2024 n'enthousiasment pas. Tokyo a organisé les jeux de 2020, mais avec un an de retard, suite à la pandémie de covid-19. Mais 12 milliards d'euros de coûts, des dépassements massifs des devis initiaux, des affaires de corruption... Pour les Tokyoïtes, les JO même s'ils sont organisés à Paris, n'entrainent que de la méfiance.

"Ces jeux vont à nouveau coûter un argent fou"

"Au vu de toutes les dérives des Jeux de Tokyo, je ne m'intéresse plus à l'olympisme. Je m'interroge par rapport aux Jeux de Paris... Seront-ils exemplaires, eux, par exemple, en termes d'éthique ?", se questionne un Japonais au micro d'Europe 1.

"Ces jeux vont à nouveau coûter un argent fou. Je ne suis pas sûr que le sport doive être la priorité, alors que de par le monde, les gens souffrent à cause de l'inflation et du chômage", ajoute une autre habitante de la capitale japonaise.

Certains Japonais sont tout de même enthousiastes

Pour d'autres Tokyoïtes qui font abstraction de leur expérience malheureuse, c'est l'attente sportive qui prime. "Je décompte les jours ! Ça va être de vrais jeux, et pas des jeux au rabais et à huis clos, comme à Tokyo en 2021. Je suis vraiment impatient", confie un jeune homme. "Moi j'attends surtout les Paralympiques, car ils ne célébreront pas que la performance comme les JO, mais aussi la différence et la tolérance. Ça va me faire chaud au cœur", ajoute sa voisine.

Mais une chose est déjà sûre : les Japonais ont fait savoir lors de nombreux sondages, qu'ils ne souhaitent plus que leur pays se lance dans une aventure olympique.