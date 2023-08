ÉPISODE 5 - Les sons des villes du monde : Tokyo et la folie du pachinko

Après vous avoir fait découvrir les métiers phares de la saison estivale, Europe 1 vous plonge cette semaine dans une série auditive. Fermez les yeux et ouvrez donc grand vos oreilles pour découvrir les sons des villes du monde. Pour ce cinquième épisode, on vous emmène à Tokyo découvrir le pachinko, un jeu de hasard pratiqué partout au Japon.

"Si j'en avais les moyens, je passerais mes journées au pachinko !"

Le pachinko est un appareil pouvant être décrit à mi-chemin entre un flipper et une machine à sous. Des flippers verticaux, bariolés, tonitruants avec un son pouvant être décrit, pour certains, comme le plus pénible du monde. Pourtant, 10 millions de Japonais, fans de ces flippers, se rendent tous les jours dans les 9.000 salles de pachinko que compte le Japon. Et beaucoup raffolent de ce vacarme à l'image de ces deux Tokyoïtes. "Cette ambiance sonore est fabuleuse. Moi, je suis vraiment accro. Si j'en avais les moyens, je passerais mes journées au pachinko !" lance l'un d'eux. "Tout ce tintamarre rend le jeu encore plus excitant. Moi en tout cas, ça m'électrise", poursuit le deuxième.

"Ces exploitants devraient davantage se soucier du voisinage"

Dans le quartier, tous les habitants ne sont pas du même avis. "À chaque fois que des clients entrent ou sortent, c'est l'enfer pour les riverains, une vraie nuisance !", "ces exploitants devraient davantage se soucier du voisinage et la police se montrer beaucoup plus stricte", affirment-ils.

Aucune réglementation ne limite les émissions sonores des machines à sous. D'autant plus qu'il ne faut pas gêner, pour une question de décibels, un secteur qui est florissant et qui génère un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards d'euros.