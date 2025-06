«Je trouve ça trop dangereux» : appelés à quitter Israël et l'Iran par leurs propres moyens, les ressortissants français fustigent le manque d’aide du gouvernement

Article Suggestions

Les ressortissants français souhaitant quitter l'Iran peuvent partir "sans visa" via l'Arménie et la Turquie, où "les frontières sont ouvertes", a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, au septième jour du conflit entre l'Iran et Israël. Pour ceux souhaitant quitter Israël, le ministre a appelé les Français à gagner par la route la Jordanie et l'Egypte.