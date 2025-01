Japon : un conducteur tombé dans un trou de la chaussée, introuvable depuis quatre jours

Un chauffeur de camion a été avalé mardi 28 janvier au fond d'un trou de la chaussée dans une banlieue de Tokyo. L'opération de sauvetage étant périlleuse, les secouristes sont toujours à sa recherche. Pour faciliter leur tâche, les autorités japonaises ont demandé à plus d'un millions de riverains de réduire leur consommation d'eau.

Au Japon, les secouristes tentaient toujours vendredi d'atteindre le conducteur d'un camion coincé depuis mardi au fond d'un trou créé par l'effondrement d'une chaussée et qui ne cesse de s'agrandir.

Une "situation extrêmement dangereuse"

Depuis mardi après-midi, les autorités n'ont plus de contact avec cet homme de 74 ans, victime de cet énorme crevasse qui s'est ouverte dans une zone industrielle, dans la banlieue nord de Tokyo. Malgré leurs efforts, les secouristes peinent car les parois du gouffre sont très instables.

"C'est une situation extrêmement dangereuse", a déclaré jeudi après-midi Tetsuji Sato, chef de la caserne de pompiers locale, lors d'un point-presse sur les lieux de l'accident. À l'intérieur du trou, "nous voyons de l'eau souterraine" et le gouffre "continue également à s'éroder", a-t-il ajouté. "Nous prévoyons de construire un dénivelé à partir d'un endroit plus sûr afin de pouvoir envoyer des équipements lourds", a indiqué Tetsuji Sato.

Un trou presque aussi large qu'une piscine olympique

Le cratère provoqué par l'affaissement de la chaussée au milieu d'un carrefour a atteint 40 mètres de diamètre — soit presque la longueur d'une piscine olympique — depuis qu'il s'est ouvert mardi engloutissant le véhicule, selon les autorités. Ces dernières espèrent achever cette pente de 30 mètres vendredi, mais un responsable local a déclaré que les travaux pourraient prendre plusieurs jours.

Plus d'un million de riverains avaient été appelés jeudi à réduire leur consommation d'eau pour faciliter les opérations de secours. "Il est difficile de s'abstenir d'utiliser les toilettes, mais nous demandons d'user le moins d'eau possible", avait déclaré à l'AFP un représentant du département de Saitama.

"Je me demande s'il aurait pu être sauvé plus vite"

Selon les autorités, des tuyaux d'égout se sont ouverts sous la chaussée sous l'effet de la corrosion. Et les tuyaux perforés "ont sans doute favorisé l'érosion du terrain creusant ainsi une cavité souterraine", a expliqué à l'AFP Daisuke Tsutsui, un responsable du département.

"Si le creux est assez gros, le goudron ne peut plus soutenir son propre poids et avec les voitures passant dessus, il est possible qu'un trou apparaisse", a-t-il ajouté. Une partie des eaux usées de la zone a été détournée vers une rivière voisine afin de réduire le ruissellement dans le trou.

"Je trouve assez anormal que les recherches durent aussi longtemps, je me demande s'il aurait pu être sauvé plus vite", s'est ému jeudi auprès de l'AFP Takuya Koroku, 51 ans, ouvrier d'une usine de pièces détachées. "J'ai peur de m'approcher".