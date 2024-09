James Earl Jones, voix de Dark Vador, est mort à 93 ans

Outre le mythique méchant de la saga "Star Wars", le comédien avait également doublé Mufasa dans le dessin animé "Le Roi Lion". "Repose en paix papa", a réagi sur X l'acteur Mark Hamill, qui interprétait Luke Skywalker dans l'opéra intergalactique de George Lucas.

Son fameux "je suis ton père"

La voix sépulcrale de Dark Vador, et son fameux "je suis ton père", lancé à Luke lors d'un combat au sabre laser, ont marqué des millions d'amateurs de cinéma. Au départ, James Earl Jones avait refusé que son nom apparaisse au générique du film, par respect pour l'acteur britannique David Prowse, qui incarnait Vador à l'écran.

En plus de 60 ans de carrière, James Earl Jones s'est établi comme l'un des acteurs afro-américains pionniers de sa génération, après avoir vaincu un bégaiement qui l'a lourdement handicapé pendant l'enfance.

L'un des rares artistes à avoir été récompensé par tous les prix du divertissement américain

Né en 1931 dans le Mississippi, Etat ségrégationniste du Sud, il est l'un des rares artistes à avoir été récompensé par tous les prix d'importance que compte l'industrie du divertissement américaine (Emmy Awards pour la télévision, Grammy Awards pour la musique, Oscars pour le cinéma, et Tony Awards pour le théâtre).

Son premier rôle au cinéma intervient avec "Docteur Folamour" de Stanley Kubrick, où il incarne le lieutenant Zogg à bord d'un bombardier B-52. Parmi ses autres rôles proéminents, figurent celui du roi Jaffe Joffer dans "Un prince à New York", ou le méchant Thulsa Doom dans "Conan le barbare".

Au théâtre, l'acteur a notamment joué dans "L'Insurgé", pièce retraçant le parcours de Jack Johnson, premier boxeur afro-américain champion des poids lourds, et dans "The Blacks", la pièce de Jean Genet intitulée "Les Nègres" en français, aux côtés notamment de la poétesse Maya Angelou. James Earl Jones a notamment remporté deux Tony Awards, et un Tony spécial pour l'ensemble de sa carrière en 2017. En 2011, le cinéma l'avait distingué avec un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre.

Hollywood ému

Sa mort a suscité de nombreux hommages à Hollywood lundi. Outre Mark Hamill, l'acteur afro-américain Colman Domingo ("Rustin", "Sing Sing") a salué sa carrière. "Merci à ce cher James Earl Jones pour tout. Un maître de notre métier. Nous nous tenons sur tes épaules", a-t-il écrit sur X. "Repose-toi maintenant. Tu nous as donné le meilleur de toi-même."

Le cinéaste Barry Jenkins, qui a réalisé "Mufasa: Le Roi Lion", film qui sortira en décembre et retrace les débuts du monarque félin et de son rival Scar, a également fait part de son émotion. "Pour toujours et à jamais", a-t-il publié sur X, en accompagnant sa publication d'une photo de James Earl Jones jeune.

"Merci de nous avoir révélé à nous-mêmes", a partagé sur Instagram la réalisatrice Ava DuVernay ("Selma", "Middle of Nowhere"), en saluant "un travail bien fait" et "un cadeau magnifiquement partagé". La cinéaste a conseillé à ses fans de revoir "Claudine", comédie romantique de 1974 où James Earl Jones incarne un éboueur qui s'éprend d'une femme de ménage noire et mère de six enfants. "C'est l'un de mes films préférés. James Earl Jones est parfait", a-t-elle estimé.