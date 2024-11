Italie : Une passerelle inaugurée au-dessus de la fontaine de Trevi à Rome

Une passerelle temporaire surplombant la fontaine de Trevi à Rome a été inaugurée samedi, pour permettre aux touristes de visiter le célèbre site de "La Dolce Vita" pendant qu'il fait l'objet d'un nettoyage.

Une vue unique pour les visiteurs pendant le nettoyage

La passerelle, placée au-dessus du bassin, a été conçue pour qu'environ 130 personnes à la fois puissent observer la fontaine de plus près. Les touristes vivront ainsi "une expérience qui ne sera pas gâchée par une trop grande affluence", a assuré le maire de Rome, Roberto Gualtieri.

"Nous voulions donner à tout le monde la possibilité d'admirer la fontaine et de le faire d'un point de vue unique, car ce que vous pouvez voir depuis la passerelle, vous ne pourrez jamais le voir normalement", a-t-il déclaré.

Nettoyage de la fontaine : préservation de l'architecture baroque

Les travaux actuels consistent à enlever les dépôts de calcaire sur la façade de la fontaine, qui peuvent la noircir avec le temps, et à retirer les matériaux meubles entre les pierres, là où pousse une végétation invasive.

Ce chef-d'oeuvre baroque construit sur la façade d'un palais est l'un des sites les plus populaires de Rome, rendu célèbre par "La Dolce Vita", film de Federico Fellini, dans lequel Anita Ekberg invite Marcello Mastroianni à la rejoindre dans le bassin de la fontaine.

Traditionnellement, les très nombreux touristes y jettent des pièces de monnaie en guise de porte bonheur. En temps normal, le monument est visité par 10.000 à 12.000 personnes par jour.

Franck Petretto, un touriste français de 50 ans, a été l'un des premiers à traverser le nouvel édifice, qualifiant la vue de "merveilleuse et très, très belle". "Même sans l'eau qui coule dans la fontaine, on peut vraiment voir que l'architecture est remarquable, et c'est vraiment très agréable", a-t-il déclaré.

La fontaine de Trevi privé de pièces de monnaie

Durant les opérations de nettoyage, les touristes ne sont pas autorisés à jeter des pièces de monnaie dans le bassin. L'édifice, avait déjà été nettoyé de fond en comble il y a une dizaine d'années, lors d'une rénovation de 18 mois parrainée par Fendi. À l'époque, la maison de couture italienne avait installé un pont en plexiglas au-dessus du bassin, permettant aux touristes de continuer à admirer le monument.