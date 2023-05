Italie : des militants écologistes noircissent l'eau de la fontaine de Trevi à Rome

Des militants écologistes ont coloré en noir dimanche le bassin de la célèbre fontaine de Trevi à Rome, affirmant que la mort de 14 personnes dans les inondations qui ont dévasté le nord-est de l'Italie constituaient un "avertissement" face au changement climatique. Les militants de l'organisation Last Generation (La Dernière Génération) qui multiplie les actions pour dénoncer l'inaction des gouvernements face aux bouleversements climatiques, ont grimpé dans la fontaine et répandu dans l'eau un liquide noir à base végétale avant d'en sortir, escortés par la police. Une action similaire avait été menée voici un mois.

Blitz di Ultima Generazione alla Fontana di Trevi. Il sindaco di Roma Gualtieri: "Nessun danno permanente al monumento. La vernice nera si è depositata sul materiale impermeabile, non su marmo" #ANSApic.twitter.com/VhgjInK47t — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 21, 2023

Plus de 36.000 personnes ont été déplacées à la suite des inondations qui affectent la région d'Emilie-Romagne. L'équivalent de six mois de précipitations se sont abattues en 36 heures cette semaine en Emilie-Romagne, provoquant dans cette riche région agricole et touristique les "inondations du siècle". Mattia, 19 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a participé à cette action "parce que la terrible tragédie qui s'est produite ces derniers jours en Emilie-Romagne est un avertissement préfigurant l'avenir noir qui attend l'humanité".

Des actions perpétrées à travers l'Europe

Last Generation a commencé à mener des actions en Italie en 2022 avant les élections générales pour appeler les responsables de tous les partis politiques à faire de l'urgence climatique leur priorité. Les militants de Last Generation ont multiplié les actions à travers l'Europe, jetant notamment du potage, de la purée de pommes de terre ou de la peinture lavable sur les vitres protégeant des toiles célèbres exposées dans les grands musées ou sur des sites du patrimoine culturel.

>> LIRE AUSSI - Des militants écologistes ont jeté de la soupe sur les «Tournesols» de Van Gogh

La fontaine de Trevi est notamment célèbre grâce à une scène d'anthologie du film "La Dolce Vita" de Federico Fellini qui montre l'actrice suédoise Anita Ekberg s'y baignant en tenue de soirée. La Première ministre italienne Giorgia Meloni est arrivée dimanche en Emilie-Romagne pour visiter les lieux ravagés par les intempéries.