Italie : un vaste réseau de pornographie infantile en ligne démantelé

Trente-quatre individus ont été arrêtés et des perquisitions ont eu lieu dans une cinquantaine de villes en Italie. Ces opérations de grande envergure, effectuées par la police italienne, ont permis de révéler un vaste réseau de pédopornographie qui s'était développé via une messagerie instantanée, dont le nom n'a pas été précisé.

La police italienne a annoncé vendredi le démantèlement d'un réseau de pornographie en ligne "à grande échelle" ayant conduit à 34 arrestations et à de multiples perquisitions dans une cinquantaine de villes de la péninsule.

Des dizaines de milliers de dossiers illégaux ont été découverts dans des ordinateurs saisis lors d'une centaine de perquisitions, à l'issue d'une "enquête longue et complexe", a indiqué la police de Catane (Sicile, sud) dans un communiqué.

Les profils des suspects très variés

Les opérations de la police postale ont permis d'identifier plusieurs groupes de discussion actifs sur une messagerie instantanée "bien connue", dont le nom n'a pas été précisé. Ces groupes avaient pour objet "l'échange de contenus pornographiques impliquant des enfants". La plupart des suspects recouraient à des systèmes de cryptage pour rester anonymes, rendant difficile leur identification.

Les personnes arrêtées sont des hommes âgés de 21 à 59 ans, venant de toutes les couches de la société et résidant aux quatre coins du pays, selon la police. Deux des suspects arrêtés avaient produit leurs propres photos et vidéos à caractère sexuel avec des mineurs et étaient en possession de "milliers de documents pornographiques avec des enfants". La police tente maintenant d'identifier les victimes.