Pornographie : le Haut Conseil à l’égalité alerte sur des «atteintes graves à la dignité humaine»

C'est une réalité qui choque. En France, la moitié des garçons et un tiers des filles de 12-13 ans ont déjà vu, sur leur portable essentiellement, des images pornographiques. Pire encore, ils se connectent chaque mois sur ces sites pour adultes et découvrent gratuitement des milliers de vidéos X dont le contenu a fait l'objet d'une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Son rapport est présenté ce mercredi au gouvernement. Un terme ressort de cette étude : la pornocriminalité.

Des viols et actes de torture présentés

Concrètement, ce sont des vidéos montrant une sexualité ultra-agressive. Des images, non simulées, présentant des viols, des actes de torture, en bref de la pure barbarie. Ce n'est pas un épiphénomène puisque ce genre de vidéos pullulent sur les sites pornographiques et représentent 90% du contenu publié sur ces plateformes, soit des millions de vidéos accessibles en quelques clics.

Ces chiffres sont donnés dans ce rapport du Haut Conseil de l'égalité, un dossier de plus de 230 pages analysant et chiffrant cette pornocriminalité décrite comme une "atteinte grave à la dignité humaine ayant de véritables conséquences".

"L'industrie du porno est la fabrique des futurs violeurs"

Des conséquences notamment pour la plus jeune génération, car on le sait, en France, 2,3 millions de mineurs regardent chaque mois de la pornographie sur Internet, et sont donc forcément confrontés à ce genre de vidéo et risquent donc de reproduire ces actes.

"L'industrie du porno est la fabrique des futurs violeurs", dénonce Sylvie Pierre-Brossolette, la présidente du Haut Conseil de l'égalité. Le HCE conclut ce rapport avec 10 propositions pour lutter contre ce phénomène allant de la préconisation des séances d'éducation sexuelle à l'école à l'interdiction de ces plateformes pour les mineurs. Une dernière proposition importante, car même si elle est déjà discutée en cours d'application, le Haut Conseil appelle le gouvernement à revoir sa copie d'urgence puisque l'industrie pornographique a déjà un coup d'avance et pourrait faire retarder la mise en application de cette mesure.