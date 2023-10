Israël : les États-Unis livrent des munitions et renforcent leur présence militaire

Les Américains sont plus que jamais aux côtés des Israéliens. Le président Biden s'est entretenu au téléphone deux fois en deux jours avec Benjamin Netanyahu, lui assurant que les États-Unis allaient fournir de l'aide à Israël pour lutter contre le Hamas.

"Personne, où que ce soit, ne doit profiter de ce qui se passe en Israël"

Les États-Unis, qui fournissent déjà près de quatre milliards de dollars d’aide militaire par an à Israël, vont envoyer des munitions et des armes supplémentaires. Des navires de guerre, dont le porte-avion Gerald Ford, naviguent vers les côtes israéliennes. Les États-Unis vont également renforcer la présence d’avions de chasse dans la région. C’est un geste de soutien très fort vis-à-vis d'Israël et un signal envoyé aux autres acteurs du Moyen-Orient, comme l'a rappelé le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.

"J’étais au téléphone avec mes homologues de Jordanie, du Qatar, des Émirats arabes unis, afin qu'ils utilisent leur influence pour faire reculer le Hamas, et pour m’assurer que personne d’autre n'essaye de profiter de la situation. Le président a été très clair : personne, où que ce soit, ne doit profiter de ce qui se passe en Israël", a-t-il déclaré.

L'Iran soupçonné d'avoir financé ou soutenu les attaques

Les États-Unis, qui gardent aussi un œil sur l'Iran, soupçonné d'avoir financé ou soutenu les attaques, ont demandé à la communauté internationale d'afficher un front uni dans sa condamnation sans équivoque du Hamas. Mais le Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est réuni à huis clos, n'est pas parvenu à l'unanimité. Un désaccord dont les États-Unis rendent la Russie responsable.