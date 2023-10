Attaque du Hamas : frappes de l'artillerie israélienne sur le sud du Liban

EN DIRECT

L'artillerie israélienne a frappé dimanche sur le sud du Liban en réponse un tir en provenance de cette zone, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué publié peu avant 07h30 (04h30 GMT). "L'artillerie israélienne est en train de frapper la zone du Liban d'où est parti un tir", indique le texte, sans plus de précision sur la nature de cette attaque.

Le Hezbollah a dit dans un communiqué dimanche avoir attaqué à l'aide d'"un grand nombre d'obus d'artillerie et de missiles guidés" trois positions israéliennes dans un secteur contesté à la frontière entre les deux pays. Il a ajouté avoir effectué ces tirs "en solidarité avec la résistance et le peuple palestiniens" au lendemain de l'offensive à grande échelle lancée par le Hamas contre Israël à partir de la bande de Gaza.

Plus de 200 morts du côté israélien, comme du côté palestinien

Les attaques du Hamas palestinien sur le sol israélien ont fait "plus de 200 morts" samedi, a indiqué l'armée israélienne, accusant les hommes armés du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza d'avoir commis des massacres de civils. "Les terroristes se sont déchaînés et se sont introduits dans des maisons, ils ont massacré des civils", écrit l'armée sur son compte X (ex-twitter). Au total, l'armée fait état de "plus de 200 morts" et "plus de 1.000 blessés" depuis 06h00 (03h00 GMT).

Dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne mène depuis samedi des dizaines de frappes aériennes en représailles, le Hamas a dénombré 232 morts et 1.697 blessés. Qualifiant Gaza de "cité du Mal", le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré d'utiliser "toute la puissance" de l'armée pour venger "une journée noire".

Antony Blinken demande à Abbas d'agir pour restaurer le calme et appelle à condamner les attaques

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé samedi le président palestinien Mahmoud Abbas à "poursuivre et intensifier les mesures pour restaurer le calme et la stabilité en Cisjordanie" occupée, selon un communiqué du département d'Etat.

Le chef de la diplomatie américaine a "réitéré la condamnation sans équivoque des attaques terroristes du Hamas contre Israël, et appelé tous les dirigeants de la région à les condamner", selon le texte.

Antony Blinken discute avec l'Égypte pour "arrêter immédiatement" l'offensive du Hamas

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu samedi avec son homologue égyptien Sameh Choukri dans l'espoir que l'Egypte, un intermédiaire-clé entre Israël et le Hamas, contribue à mettre fin à l'offensive du mouvement islamiste palestinien, selon le département d'État.

Lors d'une conversation téléphonique avec Sameh Choukri, Antony Blinken a souligné "l'urgence de parvenir à un arrêt immédiat de l'effroyable assaut des terroristes du Hamas contre Israël", a déclaré le porte-parole du département d'État Matthew Miller.

De nombreux pays condamnent l'attaque du Hamas et appellent à la retenue

Etats-Unis, Européens et de nombreuses capitales dans le monde ont condamné avec vigueur samedi et dimanche les attaques du Hamas contre Israël, Berlin soulignant un risque "d'escalade régionale majeure". La Russie et la Chine ont, pour leur part, appelé les deux parties à la retenue et à un cessez-le-feu, et l'Iran a salué l'offensive palestinienne.

Joe Biden a martelé samedi, dans une très courte et solennelle allocution à la Maison Blanche, que le soutien des Etats-Unis à Israël était "gravé dans le marbre et inébranlable".

"Aujourd'hui, le peuple d'Israël est attaqué par une organisation terroriste, le Hamas. En ce moment tragique, je veux lui dire, ainsi qu'au monde et aux terroristes où qu'ils soient: les Etats-Unis sont aux côtés d'Israël. Jamais nous ne manquerons de les soutenir", a ajouté le président américain.

De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a condamné des attaques relevant du "terrorisme dans sa forme la plus méprisable", et estimé qu'Israël avait "le droit de se défendre".

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé la prise en otage "effroyable" de civils et appelé à leur libération "immédiate". Il a fait part de la "solidarité" de l'UE avec Israël. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également fustigé des "attaques aveugles contre Israël et son peuple (...), infligeant terreur et violence à des citoyens innocents".