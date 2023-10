Attaque du Hamas : la faillite sécuritaire du renseignement israélien

3.500 roquettes tirées, des infiltrations au sol, par la mer et les airs… L'armée israélienne a été prise de court par l'attaque de la branche armée du Hamas. C'est incontestablement le plus gros raté sécuritaire d'Israël depuis un demi-siècle. Et c'est d'autant plus surprenant que la qualité de ses services de renseignement est la qualité majeure de l'État d'Israël.

Une faillite sécuritaire

La barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël était réputée infranchissable. Près de 9 millions d’euros avaient été investis en surface mais aussi sous terre avec des capteurs et des caméras de haute technologie, ce que les militants armés du Hamas savaient. Voilà donc pourquoi ils ont immédiatement saboté les nœuds stratégiques de communication et de surveillance de l'armée israélienne. Une étape préalable à l'infiltration que les militaires n'ont pas pu déjouer, se retrouvant en quelques minutes seulement sourds, aveugles et muets.

Une erreur d'analyse

Au-delà de la faillite sécuritaire, l'erreur d'analyse du renseignement israélien interroge. Comment n'a-t-il pas pu détecter la préparation d'une telle opération, coordonnée, nécessitant forcément des soutiens financiers et logistiques ? L'état-major israélien pensait contrôler la bande de Gaza grâce à sa supériorité technologique. Il avait donc ces derniers mois les yeux rivés vers le nord du pays, redoutant surtout la menace du Hezbollah libanais. Par ricochet, ce revers de jugement entache aussi le renseignement américain, grand allié historique, qui lui non plus n'a pas pu semble-t-il prévenir une telle attaque.