Israël : «L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires», lance Georges Bensoussan

Jean-Luc Mélenchon est attendu jeudi à l'université de Lille, accompagné de la militante pro-palestinienne Rima Hassan, pour participer à une conférence organisée par l'association étudiante "Libre Palestine" qui défend le rétablissement de la Palestine avant la résolution de 1948, c'est-à-dire l'effacement d'Israël de la carte. La conférence est vivement contestée par plusieurs élus, dont Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui demande son annulation. Pour Georges Bensoussan, historien, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, "l'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires".

"C'est un slogan génocidaire"

"Le slogan de Rima Hassan, en septième position sur la liste LFI aux élections européennes est : 'Palestine libre. Du fleuve à la mer'. Qu'est-ce que cela veut dire du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate, demain élue, qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française", a-t-il lancé.

Rima Hassan s'est fait connaître par ses positions controversées autour de la situation au Proche-Orient. Interrogée par le média Le Crayon, en novembre dernier, elle avait estimé qu'il était "vrai" que le Hamas mène une action légitime. Elle avait également assuré que l'État d'Israël ne disposait pas de droit de défense et qu'une solution à deux États était impossible.

"Ce parti est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires", a tranché l'auteur de l'ouvrage Les origines du conflit israélo-arabe au micro d'Europe 1.