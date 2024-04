Gaza : Xavier Bertrand demande l’interdiction de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l’université de Lille

Nouvelle polémique pour Jean-Luc Mélenchon ? L'Insoumis est attendu ce jeudi à l'université de Lille, accompagné de la militante pro-palestinienne Rima Hassan, pour participer à une conférence organisée par l'association étudiante "Libre Palestine" qui défend le rétablissement de la Palestine avant la résolution de 1948, c'est-à-dire l'effacement d'Israël de la carte. La conférence est vivement contestée par plusieurs élus, dont Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui demande son annulation.

Des dérapages antisémites redoutés

"Cette conférence, elle ne peut pas avoir lieu. Vous avez Monsieur Mélenchon, qui va venir tenir une conférence organisée, tenez-vous bien, par "Libre Palestine" et avec un logo qui est la négation de l'existence d'Israël dans ses frontières de 1948. Non, mais au bout d'un moment, faut quand même se réveiller quoi !"

Xavier Bertrand demande au préfet du Nord et à l'université de Lille d'interdire cette conférence car il redoute des dérapages antisémites de la part de La France insoumise. Une crainte partagée par le Rassemblement national et Renaissance. La députée macroniste Violette Spillebout accuse Jean-Luc Mélenchon d'être "la représentation de l'antisémitisme le plus violent et de vouloir détruire Israël".

Pour l'instant, aucune décision n'a été prise par le préfet ou l'université. De son côté, La France insoumise se protège derrière la liberté d'expression. Une parade qui permet à Jean-Luc Mélenchon de continuer à essayer de s'attirer les voix des banlieues.